جامعة عين شمس:إتاحة التقديم إلكترونيا بالمدن الجامعية حتى أول سبتمبر

أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميًا أعلنت خلاله باب التقديم الإلكتروني سيظل مفتوحًا أمام الطلاب (القدامى – المستجدين) للمدن الجامعية (طلبة ـ طالبات) للعام الجامعى 2019/2020 للمرحلة الثانية حتى يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019م .



وقالت جامعة عين شمس إن عملية التقديم تتم إلكترونيًا عبر الموقع التالى:

http://alzahraa.mans.edu.eg/studentapplications



وكانت المرحلة الأولى للتقديم قد بدأت يوم 4 غسطس 2019م حتى يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م



كما أعلنت المدن الجامعية بجامعة عين شمس عن شروط القبول للطلاب المغتربين وذلك للعام الجامعى 2019/ 2020 وفقا للشروط الآتية والتى منها : أنه للجامعة الحق فى قبول أوعدم قبول الطلب المقدم من الطالب وفقا لقدرتها الاستيعابية وأولويات القبول بها وطبقًا لأنظمتها الداخلية ولائحتها المعمول بها. و يتم التنسيق على أساس النسبة المئوية للمجموع والأخذ في الاعتبار المسافة بين محافظة القاهرة وعاصمة محافظة أقامة الطالب/الطالبة كعامل تفضيلي مع تحديد عدد أماكن لكل كلية بناءًا على أحصائيات الأعوام السابقة.



كما حددت جامعة عين شمس شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2019/2020 كما يلى

- أن يكون الطالب/طالبة من غير سكان القاهرة الكبرى، علما بأن مراكز "طوخ – كفر شكر – بنها – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، و"الصف – أطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى ، وأن يكون الطالب/طالبة حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى ، ويكون الطالب/طالبة مقيد نظامى بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.



ويشترط أيضًا ألا يكون صدر ضد الطالب/طالبة عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية ، و ألا تكون على الطالب/طالبة مستحقات مالية للمدن الجامعية ، و أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.



كما يشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب/طالبة وولى الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق ويمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 350 جنيها كبديل للضامن تسترد فى حالة عدم وجود تلفيات ، ويشترط اجتياز الكشف الطبى وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ومنها تحليل المخدرات



وسيتم إجراء تحليل المخدرات للطلبة والطالبات المقبولين كشرط القبول، حيث أن اجتياز تحليل المخدرات شرط القبول للسكن بالمدن الجامعية، وفى حالة كانت نتيجة تحليل "البول" إيجابية سيتم تحويل الطالب لمركز السموم لإجراء تحليل دم ولو تأكدت إيجابية النتيجة يحرم الطالب من السكن فى المدينة حتى يتعافى، وستقدم الجامعة الدعم الطبى للطلاب الراغبين فى العلاج.



ويقبل الطلاب الذين كانوا مقيمين في العام السابق والمنقولين الى الفرقة الاعلى وتنطبق عليهم شروط الاقامة السابقة، والا يكون قد تم اخلاؤه اداريا العام السابق (بحد اقصى مرة واحدة) الا بعذر قهري تقبله السُلطات المختصة. أما من تم قبوله في عام مضى استثناء لظروف اجتماعية او لضرورة ملحة فإن استمرار اقامتهم يرتبط بإعادة الدراسة لكل حالة منفردة.



كما يتم قبول الطلاب على حسب الاعداد المخصصة لكل فرقة في كل كلية طبقا لاحصائيات الاشغال الفعلي في الاعوام السابقة.



و يتم التنسيق بين طلاب الدفعة الواحدة على اساس النسبة المئوية لمجموع درجات الطالب مضافا اليه الميزة التفضيلية على حسب بعد عاصمة المحافظة التي يقيم بها الطالب/طالبة عن محافظة القاهرة.



لا يتم قبول طلاب البرامج المتميزة بنظام الساعات المعتمدة بكليات (الطب - طب الاسنان - الصيدلة - الهندسة - الحاسبات والمعلومات – العلوم - الالسن – التجارة - الزراعة) للسكن بالمدينة الجامعية في الحجرات العادية ويمكن النظر في تسكينهم في الحجرات المميزة (الفندقية) في حالة وجود أماكن بها وطبقا لاولوية الحجز.



ولا يتم تسكين اي طالب/طالبة وافد (على منحة أو على نفقته الشخصية) بصفة مؤقتة إلا بعد استيفاء جميع الاوراق والبيانات الخاصة بهم. في حالة توافر أماكن وبعد استيعاب الاولويات بعد موافقة السُلطات المختصة يمكن النظر في قبول بعض الفئات للاقامة بالمدن الجامعية مع تطبيق اللائحة المالية وهم : الطلاب المنقولين للفرق الاعلى بتقدير عام مقبول ، والشهادات المعادلة وابناء المعارين ، والهيئة المعاونة بكليات الجامعة ، والطلاب الوافدين على منح أو على نفقتهم الشخصية ، وطلاب البرامج العادية بنظام الساعات المعتمدة والحاصلين على GPA من 2 الى 2.6 أو وفقا للائحة الداخلية للكلية.



ويتم استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات الورقية بإدارة المدن .