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بعد مرور 6 أشهر على حادث محطة مصر.. مواجهة بين ركاب قطار الصعيد ومسئولى السكة الحديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:42 م
الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر
كـريـم الـخـطـيـب
قدم الإعلامي شريف عامر حلقة جديدة من «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، لمتابعة التطورات والإجراءات عقب الحادث الذي شهدته بسبب الأخطاء البشرية والفنية.

ورصد شريف عامر آراء الركاب في مواجهة بين المواطنين والمسئول والموظفين العاملين بالسكك الحديد، كما أجرى حوارا مع المهندس مصطفى مهران مدير محطة مصر.

وأجرى شريف عامر جولة تفقدية داخل محطة مصر، وقام بعمل كافة الإجراءات منذ شراء التذكرة من أمام شباك صرف التذاكر وحتى ركوب القطار.

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