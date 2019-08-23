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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:01 ص
حبس عاطل لاتهامه
حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو وبحوزته 1.750 كيلو جرام من المخدر قبل ترويجها على عملائها.

وأوضحت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار في مخدر الفودو وبحوزته 1.750 كيلو جرام من المخدر قبل ترويجها على عملائها.

وذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، متابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

وجرى ضبط "محمد . م. م 22 سنة عاطل - مقيم دائرة قسم شرطة المرج"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.750 كيلو جرامن ومبلغ مالي 270 جنيها، وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

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