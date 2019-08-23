نائب رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع مسئول بجامعة إنجامينا التعاون المشترك

بحث نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر، مع أستاذ الهندسة الكهربائية مسئول مكتب التنسيق بجامعة انجامينا الدكتور أمير منقاش، سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة، ونظم الري بالطاقة الشمسية المزمع إقامتها بدولة تشاد، ومناقشة قبول طلاب فرع أنجامينا للعام الجامعي 2020/2019.



وأكد الدكتور هشام جابر، أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى تقديم خبراتها لمساعدة كافة دول الاتحاد الإفريقي، من خلال أساتذتها المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة، والهندسة الزراعية والكهربائية، إيمانا منها بدورها في العمق الإفريقي.



وأوضح أن الجامعة استضافت الدكتور أمير منقاش خلال هذا الشهر؛ لتدريبه على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.