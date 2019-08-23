ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يبحث مع مسئول بجامعة إنجامينا التعاون المشترك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:25 ص
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
بحث نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر، مع أستاذ الهندسة الكهربائية مسئول مكتب التنسيق بجامعة انجامينا الدكتور أمير منقاش، سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة، ونظم الري بالطاقة الشمسية المزمع إقامتها بدولة تشاد، ومناقشة قبول طلاب فرع أنجامينا للعام الجامعي 2020/2019.

وأكد الدكتور هشام جابر، أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى تقديم خبراتها لمساعدة كافة دول الاتحاد الإفريقي، من خلال أساتذتها المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة، والهندسة الزراعية والكهربائية، إيمانا منها بدورها في العمق الإفريقي.

وأوضح أن الجامعة استضافت الدكتور أمير منقاش خلال هذا الشهر؛ لتدريبه على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة الإسكندرية تستقبل وفدا من جامعة إنجامينا التشادية.. صور

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. اعرف شروط الحصول على تأمين بطالة في قانون المعاشات الجديد

سفاح النساء .. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 4 سيدات ببني سويف

بعد مرور 6 أشهر على حادث محطة مصر.. مواجهة بين ركاب قطار الصعيد ومسئولى السكة الحديد

بعد سنوات.. أحمد صلاح حسني يعترف بسرقة أكل بمعاونة لاعبين دوليين

شاهد.. مايا دياب بفستان قصير.. و فيفى عبده تغازلها

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. اعرف حالات وقف صرف المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد

بعد نجاح الفيل الأزرق 2 .. هند صبري تبهر جمهورها بفستان أحمر بشراشيب

لاند سكيب وخرائط وسيناريو محاكاة.. تفاصيل تطوير قصر البارون بعد الترميم.. صور