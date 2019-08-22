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مصر تحصد 50 ميدالية بدورة الألعاب الإفريقية.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:41 م
دورة الألعاب الإفريقية
دورة الألعاب الإفريقية
البهي عمرو
قال المهندس الباسل عبد الله، رئيس بعثة مصر فى دورة الألعاب الإفريقية، إن مصر حصلت على 50 ميديا، منها 14 ذهب و 20 فضة و16 ميدالية برونزية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي المذاع على قناة دي أم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تصدرت حصد الميداليات فى الألعاب الإفريقية .

وأشار إلى أن جنوب افريقيا حصلت على المركز الثاني بـ 12 ذهب و الجزائر الثالث بـ 10 ذهب و المغرب الرابع بـ 8 ذهب و تونس الخامس بـ 6 ذهب.

وأوضح أن هداية ملاك تحصد ذهبية تحت 67 كجم تايكوندو الألعاب الإفريقية.

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