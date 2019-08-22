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نوري المالكي يطالب بالكشف عن الجهات المتورطة في استهداف الحشد الشعبي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، إلى الكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها الحكومة العراقية بشأن استهداف مستودعات أسلحة الحشد الشعبي.

وأشار المالكي- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس- إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تحديد الجهات الخارجية المعادية، التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة، التي استهدفت مقرات ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق مختلفة من العراق، وإطلاع الرأي العام عليها.

وأكد أن إعلان الحكومة عن الجهات التي تقف خلف هذه التفجيرات، سيساعد في إلزام جميع القوى الشعبية والسياسية المشاركة في العملية السياسية بتحمل مسؤوليتها، في مساندة الحكومة والقوات الأمنية في الدفاع عن سيادة العراق والمصالح العليا للشعب العراقي، مطالبا بتعزيز قدرات القوات العراقية؛ لمواجهة التحديات التي تهدد سيادة وأمن وسماء العراق.

وكان انفجار كبير وقع، أول أمس الثلاثاء، في مستودع أسلحة عائد للحشد الشعبي يقع قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين على مسافة 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بغداد.

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