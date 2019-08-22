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تعليق الدراسة في جامعة الخرطوم إلى أجل غير مسمى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:45 م
تعليق الدراسة في
تعليق الدراسة في جامعة الخرطوم إلى أجل غير مسمى
أ ش أ
قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها، لكنه استثنى من القرار طلاب كلية الدراسات العليا.

واجتمع اليوم مجلس عمداء جامعة الخرطوم برئاسة مدير الجامعة رئيس المجلس أحمد محمد سليمان، حيث استمع المجلس إلى تقرير مفصل من كل عميد حول موقف الدراسة وحضور الطلاب للمحاضرات والالتزام بالجدول الزمني للمحاضرات.

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن تقارير العمداء أظهرت ضعفا كبيرا في حضور الطلاب في كل الكليات، التي كان أعلن استئناف الدراسة فيها منذ اجتماع مجلس العمداء في يوليو الماضي.

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