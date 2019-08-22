إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك ببني سويف



وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس فى حادث انقلاب توك توك بمدخل اهناسيا المدينة غرب محافظة بنى سويف.وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف وتبين أن المصابين هم أحمد رفعت فتحى ٢٢ سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، خالد طارق حسين ٢٦ سنة، مصاب بسحجات وكدمات، أحمد جمال حماد ٢٦ سنة، سائق توك توك مصاب بكسر مضاعف بالسائق الأيمن، مصطفى سيد عبد الرحمن ٢٥ سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، محمد ربيع أحمد، 40 سنة، موظف مصاب بكسر بالقدم اليمنى .