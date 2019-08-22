حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي هذا العام

نفي عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ما تردد عن وجود زيادة في سعر الزي المدرسي هذا العام بنسبة 15% معتبرا أن هذه شائعات مغرضة وتتسبب في حدوث بلبلة في السوق .



وقال حسن إن ما تردد عار تماما من الصحة وليس له اي اساس ولم يصدر عن الشعبة أي بيانات رسمية تشير إلى زيادة أسعار الزي المدرسي هذا العام .



وشدد رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية على أن الأسعار هذا العام مستقرة عند نفس معدلاتها إن لم يكن هناك انخفاض ولو بسيط في أسعار الملابس الجاهزة. مشيرا إلى أن حالة الركود التي يشهدها سوق الملابس جعلت الأمور أكثر استقرارا بجانب ثبات سعر الدولار طوال الفترة الماضية .



وطمأن حسن، المواطنين بأنه لا توجد زيادة في سعر الزي المدرسي وهناك توافر في المعروض وبالتالي هناك استقرار بالأسعار.



وحذر رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية من يقوم بنشر مثل هذه التصريحات دون علم الشعبة او اصدار بيان رسمي منها بأي مستجدات تطرأ على سوق الملابس .