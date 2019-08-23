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الأطباء: لا يوجد دولة بالعالم يكتب الروشتة فيها غير الطبيب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:59 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق الاطباء
محمد غالي
قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إنه لا يوجد دولة في العالم لا يكتب بها الطبيب البشري العلاج للمرضى من خلال الروشتة العلاجية.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات لصدي البلد، ان الصيادلة خبراء في الدواء ولا يغفل دورهم في المنظومة الصحية، مضيفًا أن دورهم ليس في كتابه الدواء للمرضى.

وأوضح أمين الصندوق، أن الطبيب يعطي الوصفة الطبية، نتيجة لتشخيص نظري ومعاينة سريرة للمريض وبعد فحصة من خلال التحاليل والأشعة الطبية.

وأشار إلى أنه بكتابة المادة الفعالة للدواء، يتحكم الصيدلي بنوع الدواء للمريض، والذي لا يكون فعالا معه في الأغلب، مضيفًا أن الطبيب يجب أن يتحكم في كتابه المادة الفعالة والاسم التجاري للدواء.

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