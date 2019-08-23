أخبار البرلمان: حالات وقف صرف المعاشات بعد إقرار الرئيس القانون الجديد .. وتعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

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تهدف لـ إصدار التراخيص في أسبوعين.. تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد
عقوبات رادعة.. برلماني يحذر من مخاطر حرق قش الأرز
عبد العال: العلاقات الاقتصادية مع توجو لاتزال دون المستوى المأمول.. صور
تصرف للأرامل.. لو عاوز تصرف نفقات الجنازة فى قانون المعاشات الجديد اتبع الخطوات التالية
لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5%.. اقتصادية البرلمان تجيب
بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. اعرف حالات وقف صرف المعاشات
تأمين بطالة ورفع المعاش لـ 65 عاما وزيادة 15%.. 40 معلومة عن قانون المعاشات بعد إقراره من الرئيس السيسي
بعد تصديق الرئيس.. اعرف شروط الحصول على تأمين بطالة في قانون المعاشات الجديد
بعد إقراره من الرئيس السيسي.. ما هي الفئات التي أنصفها قانون المعاشات الجديد
بعد تصديق الرئيس على القانون.. كل ما تريد معرفته عن شروط انضمام العمالة غير المنتظمة للتأمينات