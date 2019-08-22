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رياضة

مدرب الأهلى .. عدلى القيعى يكشف مزايا مانويل جوزيه

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:51 م
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
القسم الرياضى
كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن العديد من المزايا التى يتمتع بها البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى.

وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى إن مانويل جوزيه نجح مع الأهلى ووجد نفسه معه فى ظل البيئة الصالحة للعمل، بالإضافة إلى توافر العديد من عوامل النجاح مثل اللاعبين المميزين.

وأشار عدلى القيعى إلى أن الأهلى حاليا يفاضل بين أكثر من مدرب لتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلى وجه الشكر إلى الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة ومعاونيه بعد الخسارة من بيراميدز فى بطولة كأس مصر وكلف محمد يوسف بالمهمة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

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