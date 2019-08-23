تامر حبيب: لا أعلم موعدا محددا لبدء "أهل العيب"

أكد المؤلف تامر حبيب فى تصريحات لـ صدى البلد ، أنه لا يعلم حتى الآن الموعد النهائي لبدء تصوير فيلمه الجديد أهل العيب، مؤكدًا أن لم يبلغ بشكل رسمي حتى الآن بالوقت المحدد لبدء تصوير العمل .



كما قال حبيب إنه تعاقد على تقديم مسلسل " شفيقة ومتولى " خلال شهر رمضان 2020، مؤكدًا انه لم يتم الاستقرار حتى الآن على فريق العمل كاملًا أو موعد بدء التصوير .



العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول 6 شخصيات، تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيًا وراء كسب المال.



ومن المقرر أن يقوم بإخراجه محمد ياسين بدلًا من هادى الباجورى، ومن تأليف تامر حبيب ويشارك فى بطولته بجانب إلهام شاهين كل من منة شلبى ومحمد ممدوح .