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أكثر صرامة وحزم في الإجراءات.. تطورات محطة مصر بعد 6 أشهر من حادث القطار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:00 ص
حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
كـريـم الـخـطـيـب
كشف المهندس مصطفى مهران، مدير محطة مصر، عن الأوضاع والتطورات التي شهدتها محطة مصر بعد الحادث الذي شهدته منذ 6 أشهر.

وقال «مهران» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «ام بي سي مصر» إن الحزم أصبح موجودًا بشكل أكبر والإجراءات الآن أكثر صرامة بعد حادث قطار محطة مصر.

وأوضح أن الأوضاع الآن في محطة مصر أصبحت أفضل مما كانت عليه في الماضي، مؤكدا أن لديهم إصرارا على التطوير والتجديد، وتم عمل الدهانات والمظهر العام فضلا عن شدة الإجراءات.

وأشار إلى أن العمل في هيئة السكك الحديد ومحطة مصر ظل يعمل ليلا ونهارا لتخطي الأزمة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مخالفات وآثار تصادم القطار بعد الحادث وتم عمل نظام جديد بإجراءات صارمة.

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