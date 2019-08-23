محافظ القاهرة: مستمرون في تنفيذ تعليمات الرئيس لتطوير شق الثعبان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة مستمرة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان لنقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم وتحويلها الي مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت.



وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أن هناك رؤية متكاملة لتطوير وتنمية المنطقة الصناعية وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض مشيرًا الي ان المنطقة الواقعة حاليًا شرق طريق الاوتوستراد تمتد بعمق 5 كيلومترات حتي حدود محمية وادي دجلة على مساحة 6.5 مليون متر مربع ( 1600 فدان ) بها استثمارات تتجاوز 18 مليار جنيه وتضم أكثر من 2344 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام ويعمل بها حوالي 50 ألف عامل وفني .



وأضاف المحافظ أن المحافظة ملتزمة توجيهات الرئيس بتقديم كافة الخدمات لأصحاب المصانع والورش والمصانع والمعارض المقامة بها والتى تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقانون .



كان قد وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية برتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية والمصرفية والتسهيلات الائتمانية لأصحاب المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان .



وأشار المحافظ إلى أن البروتوكول الموقع مع بنك التنمية الصناعية يهدف إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعاملين بشق الثعبان من خلال حزمة تمويلية بغية ضمان تنفيذ إلتزاماتهم المترتبة على الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعهم إلى جانب توفير الاحتياجات الاستثمارية لتنفيذ مشروعاتهم ، إلى جانب المساهمة فى توفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمنطقة ومساعدة شركات الرخام بهذه المنطقة للتكامل فى تسويق منتجاتها ، إلى جانب التعاون فى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة ومنهجية الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل ، كذلك توفير تمويل الإنشاءات والتوسعات والتجهيزات وشراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتوفير التسهيلات الائتمانية والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمليات التصدير.



وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أى عقوبات تعترض تنفيذه.