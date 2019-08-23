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تعرف على عقوبة سائق القطار الذي يتعاطى المخدرات .. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:26 ص
قطار
قطار
البهي عمرو
قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم يشعرون بارتياح داخل الهيئة بسبب وجود وزير النقل، لأنه وزير قوي و صاحب قرار.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج، حديث المساء المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة قامت بعمل التحليل المفاجئ الخاص بتعاطي المخدرات على سائقي القطارات.

وأشار إلى أن، السائق الذى يتم اكتشاف أنه يتعاطى المخدرات يتم تحويله لـ الجهات المختصة بالنقل، وأن العقوبة ارتفعت من 15 يوم جزاء لـ 60.

وأكد أنه تم تغليظ العقوبة لتصل لـ الوقف لمدة 6 أشهر بعيدًا عن ممارسة عمله.

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