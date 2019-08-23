بحوزتهم 30 ألف جنيه.. حبس شرطيين مزيفين نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين

قررت النيابة العامة حبس ٣ أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بشبرا.



وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٣ أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بشبرا، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه بتكثيف التواجد من قبل رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام وملاحظة الحالة الأمنية، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بشارع شبرا، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".



وعلى الفور قاموا بملاحقته وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكي لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور في محاولة للهرب تم ضبطهم، وتبين أنهم موظفون وسائق.



وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذي استغاث بالقوات.



وبسؤال المجني عليه سائق بشركة توصيل شهيرة، قرر أنه حال تواجده داخل السيارة قيادته بشارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه، بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

