ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم 30 ألف جنيه.. حبس شرطيين مزيفين نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:00 ص
شرطيين مزيفين
شرطيين مزيفين
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس ٣ أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بشبرا.

وكانت نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى ضبط ٣ أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بشبرا، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وجه بتكثيف التواجد من قبل رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام وملاحظة الحالة الأمنية، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج بشارع شبرا، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من داخل سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية".

وعلى الفور قاموا بملاحقته وترجل منها ثلاثة أشخاص بحوزة أحدهم جهاز لاسلكي لقطع الطريق وتعطيل حركة المرور في محاولة للهرب تم ضبطهم، وتبين أنهم موظفون وسائق.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة"، وأقروا بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات سرقة المجني عليه الذي استغاث بالقوات.

وبسؤال المجني عليه سائق بشركة توصيل شهيرة، قرر أنه حال تواجده داخل السيارة قيادته بشارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل فوجئ بقيام المتهمين باصطحابه داخل السيارة، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 30 ألف جنيه، بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات النيابة.. حبس عاطلين سرقا شابا بالإكراه في النزهة وعامل وشقيقته يحرقان طالبا بشبرا الخيمة.. و4 أيام للمتهمين بسرقة مصنع نسيج بـ المحلة

سيارة بدون لوحات ولاسلكي وطبنجة.. شخصان ينتحلان صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

بعد مطاردة مثيرة مع الأمن.. سقوط شرطيين مزيفين في الشروق

نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين.. القبض على 3 شرطيين مزيفين في شارع شبرا

ترشيحاتنا

أمير طعيمة يهاجم ريهام سعيد بشأن تصريحاتها عن السمنة .. الحماقة لها حدود

بعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

مدرب الأهلي السعودي يقدم رسالة اعتذار لـ جماهير الفريق

أخبار البرلمان: حالات وقف صرف المعاشات بعد إقرار الرئيس القانون الجديد .. وتعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

تنسيق جامعة الأزهر 2019 .. كيفية التقديم والمعاهد المستحدثة والطب الخاص

موعد مباراة الأهلي أمام اطلع بره السوداني والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام