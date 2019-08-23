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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أغنية يوم تلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربيني

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:23 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
القسم الميدانى
في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا.

الهضبة بيغيظني هرد عليك بيوم الجمعة .. صلاح عبدالله يداعب عمرو دياب بعد يوم تلات .. شاهد
نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة يداعب فيها الفنان عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

نتقابل بكرة .. محمد رمضان فى كواليس البروفة قبل النهائية لحفل الساحل .. شاهد
نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"

شاهد.. أغنية يوم التلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام
نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مشهد للفنان عادل إمام من فيلم عنتر شايل سفينة مركب على أغنية يوم التلات للفنان عمرو دياب.

فى أحدث ظهور له .. هشام ماجد: مع أساتذتي اللي علموني الكيمياء
نشر الفنان هشام ماجد صور تجمعه باساتذته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

أحسن طبق بطاطا تعالوا اتفضلوا.. سعد الصغير فى أحدث ظهور.. شاهد
نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام
وعلق سعد الصغير على الصورة: "يعني مفيش احسن من كدا وانت ماشي ما بين الشغل تضرب احسن طبق بطاطا تعالو اتفضلو معانا # بطاطا". 

كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

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