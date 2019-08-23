موجز السوشيال ميديا.. أغنية يوم تلات لـ عمرو دياب على طريقة عادل إمام.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربيني

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا.نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة يداعب فيها الفنان عمرو دياب من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"نشر الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مشهد للفنان عادل إمام من فيلم عنتر شايل سفينة مركب على أغنية يوم التلات للفنان عمرو دياب.نشر الفنان هشام ماجد صور تجمعه باساتذته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجراموعلق سعد الصغير على الصورة: "يعني مفيش احسن من كدا وانت ماشي ما بين الشغل تضرب احسن طبق بطاطا تعالو اتفضلو معانا # بطاطا".نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".