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مدير محطة مصر: إصلاح أعطال القطارات فور الإبلاغ عنها.. فيديو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:02 ص
المهندس مصطفى مهران
المهندس مصطفى مهران
كـريـم الـخـطـيـب
قال المهندس مصطفى مهران، مدير محطة مصر، إن هناك إجراءات قوية تم اتخاذها عقب حادث القطار، موضحا أن هناك حملات ومرورا بشكل يومي لرصد اي مخالفات قد تحدث.

وتابع «مهران» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «ام بي سي مصر» أن وزير النقل جاء في جولة مفاجئة الساعة 5 صباحا ليتابع الأوضاع وحركة تسيير القطارات.

وأوضح مدير محطة مصر، أن هناك تفتيشا علي نظام حركة القطارات والميكانيكا وحركة سير العمل، لافتا إلى أنه يتم إصلاح أعطال القطارات الآن فور الإبلاغ عنها تليفونيا دون انتظار المكاتبات الرسمية.

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