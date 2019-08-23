الإفتاء تكشف حكم أداء الصلاة في غير وقتها المحدد.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم أداء الصلوات في غير أوقاتها؟.



قال الشيخ احمد وسام امين الفتوى بدار اففتاء، إن الأصل أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها امتثالا لقول الله تعالى " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا".



واضاف: يجب علينا الإلتزام بالمواقيت التى شرعها الله تعالى لكل صلاة، فإذا ما فات المسلم الصلاة وخرج وقتها فعليه أن يقضيها كما علمنا النبي "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت إذ ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".



وأشار إلى أداء الصلاة قبل وقتها لا يجوز شرعا ومن صلى الفرض قبل مجئ وقته بطلت صلاته وعليه إعادتها عند دخول وقتها المحدد في اليوم.