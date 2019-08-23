تعرف على أجر سائق القطار في الرحلة من القاهرة إلى أسيوط.. فيديو

قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن سائقي القطارات مدربون على أعلى مستوى، مُعلقًا "سائقو القطارات مظلومون ومش واخدين حقهم ونعمل بأقل إمكانيات".





وأضاف خلال حواره ببرنامج، حديث المساء المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن سائق القطار يحصل على 80 جنيهاً مقابل الرحلة من القاهرة إلى أسيوط .





وأشار إلى أن جميع السائقين يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل المواطنين، وأن سائق القطارة يكون فى بداية القطارة ويفصله عن أى شيء يقابله لوح زجاج فقط.



