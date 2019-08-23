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ديني

مواريث الجاهلية.. حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 ص
حكم حرمان المرأة
حكم حرمان المرأة من ميراثها الشرعي
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟

وأجابت الإفتاء، أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.

واستشهدت بقوله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].

وناشدت الإفتاء، جميع العائلات عند تقسيم الميراث أن تعطي المرأة حقها ولا تحرمهن منه.

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