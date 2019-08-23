تكليف هام من محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بشأن التعدي على أراضي الدولة.. صور

قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بجولة تفقدية لقرية الحجز بحرى رصد فيها محاولة ثلاثة مواطنين التعدى على أرض أملاك دولة باستخدام لودر حفر حيث قام على الفور بمنعهم وتحرير محضر التعدى اللازم تجاه هذه الواقعة.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المرور الميدانى اليومى والمواجهة الحازمة لأى محاولات للتعدى على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك تحقيقًا لسيادة القانون وحماية حق الدولة وحفاظًا على هيبتها.





كما شملت الجولة الميدانية لرئيس مركز ومدينة إدفو المرور على نقطة الحماية المدنية، بالإضافة إلى تفقد ومتابعة الأسعار وحركة البيع والشراء داخل السوق ، بجانب متابعة سير العمل بالمخابز البلدية بالقرية .





وقام العميد عبد الرحمن عامر بإستدعاء مدير إدارة التموين لإتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق أحد المخابز بعد اكتشافه عدم وجود ميزان لضبط الأوزان المحددة لأرغفة الخبز ، بجانب عدم تواجد شهادات صحية للعاملين فيه .



