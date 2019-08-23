نجم الأهلي يضع روشتة لتواجد مهاجمين متميزين في مصر .. فيديو

قال محمد فاروق لاعب الأهلي السابق، إن مهام المهاجم لها صفات مختلفة عن أي لاعب آخر، وحدد هذه المهام في مجموعة نقاط.



وأضاف فاروق خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت، أن مسئولي قطاع الناشئين في الأندية هم أساس هذا الأمر ولهم المكانة الأكبر في اكتشاف المهاجم المميز عن غيرة من اللاعبين.



وحدد فاروق النقاط الواجب توافرها في المهاجم كالتالي :" استخدام القدمين من داخل منطقة الجزاء والارتقاء عاليًا واستخدام الرأس في تسجيل الأهداف وصناعة الفرصة من أضيق السبل كل هذه الصفات ان لم تتوفر في المهاجم لن يستطيع ان يصنع الفارق مع فريقه.



وأشار فاروق إلى أن، التدريب الجيد على هذه الصفات في اللاعب منذ صغره تجعله متمكن عند انضمامه للفريق الأول مع ناديه أو في أي نادي آخر.