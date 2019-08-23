التعليم تكشف المزايا المتاحة لطلاب مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

قالت عز مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة فنية مصرية متخصصة بمجال الصيانة الكهربائية ستحصل على الاعتماد الفرنسي، مما سيجعلها بؤرة تعليمية ومركز تدريبي متخصص يقصده الكثيرون.





وأضافت عز، أنه بالفعل قد تقدم الكثير من الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى للالتحاق بمدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو الماضي، وقد تم بالفعل إجراء اختبارات القبول لهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وذلك بالإضافة إلى خضوعهم للمقابلات الشخصية، ليتم في النهاية اختيار 120 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة في أول سنة دراسية بها، وقد تم الإعلان عن نتيجة هؤلاء الطلاب وأسمائهم بمديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.





واختتمت: أنه سيتم توفير العديد من المميزات لطلاب هذه المدرسة مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتوفير تدريبات عملية لهم بالمصانع والشركات، والرعاية الصحية، وحصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.





وأوضحت أن ذلك سيكون بالإضافة إلي الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم القيادية والحياتية وزيادة ثقتهم بأنفسهم.





وتعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصيانة الكهربائية، والذي يعد من أهم المجالات الصناعية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي بشكل كبير في الآونة الآخيرة.



