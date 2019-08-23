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محافظات

الكشف على 1150 مواطناً ومواطنة بقافلة طبية في إدفو .. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:08 ص
صورة من عملية الكشف
صورة من عملية الكشف
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية لإجراء الكشف المجانى على أهالى قرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وقد أكد المحافظ أن تنظيم هذه القوافل الطبية يأتي ضمن جهود المحافظة المتواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية المتكاملة للمواطنين فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل هذه الخدمة للبسطاء على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين حيث نجحت في إجراء الكشف الطبى على 1150 مواطنًا ومواطنة.

فيما أكد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبى على 1150 مواطناً ومواطنة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل وصرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان.
الكشف على 1150 مواطناً ومواطنة بقافلة طبية في إدفو .. صور

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