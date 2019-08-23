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رياضة

مدرب أهلي جدة يعتذر للجماهير عقب التعادل مع العدالة بالدوري السعودي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة اعتذاره للجماهير بعد سقوط الفريق في فخ التعادل 1 / 1 أمام ضيفه العدالة في مستهل مبارياته في الموسم الجديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) .

وأشار إيفانكوفيتش خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن المشوار مازال طويلا في المسابقة، مؤكدا أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في الفترة المقبلة.

وقال مدرب الأهلي "أشعر بالحزن لأننا لم نستطع الانتصار وأعتذر للجميع. مازلنا في بداية المسابقة وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم".

أوضح إيفانكوفيتش "أحترم جميع اللاعبين وتشكيلات المباريات التي أخوضها هي الصحيحة من وجهة نظري".

أضاف المدرب الكرواتي "هناك مشكلة دائمة بين الخطوط ونعمل من أجل تصحيحها في التدريبات لنعالج معها أيضًا الجانب الهجومي، ونسعى للإسراع من إيقاعنا وتجنب اللعب البطيء".

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