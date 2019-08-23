عدلي القيعي يوجه نصيحة للجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه يرغب من اللجنة المؤقتة التى سوف تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم التعامل والتأثير بمواقع التواصل الاجتماعى "السوشيل ميديا"، ويجب أن نبعد عن التراشق عبر السوشيال ميديا.



وقال عدلى القيعى خلال تقدميه برنامج "ملك و كتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلى"، سيتم اختيار المدير الفنى لمنتخب مصر الأول خلال الأسبوع الحالى.



وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم، عبر موقعه الرسمى، أن أعضاء اللجنة المؤقتة لا يحق لها الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.