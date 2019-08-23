الجوكر أحمد صلاح حسني .. لاعب كرة وملحن ومطرب وبطل أفلام سينمائية

على طريقة زينات صدقي ... منى الشاذلي تغازل أحمد صلاح حسنى: أنت محطم قلوب العذارى



حلّ الفنان أحمد صلاح حسني، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المُذاع عبر فضائية «CBC» مساء أمس الخميس.



احتفت بحسني الشاذلي بحسني؛ وقدمته للجمهور بطريقة خاصة حيث قالت في استقباله؛: «جان رمضان اللي فات .. محطم قلوب العذارى».



ومن جانبه قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه لم يكن يتوقع أبدا النجاح الذي حققه في مسلسل «حكايتي»؛ والذي شارك في بطولته أمام النجمة ياسمين صبري؛ موضحا ان سر نجاح شخصية «علي» التي جسدها هي الصفات الحميدة التي كان يحملها «علي» في المسلسل.



وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ ان غالبية الرجال المصريين لهم صفات جيدة من حماية البنات في الشوارع ورفض الاعتداء على الغير؛ منوها أن في الحياة العادية هناك تشابه بينه وبين الشخصية التي أداها في المسلسل منها طريقته في الحب.







على طريقة تيتو .. أحمد صلاح حسني لأمير كرارة: أنا بابا



قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إنه تزوج العام الماضي ورزق بمولودة؛ مؤكدا أنه كان واضحا وصريحا مع زوجته منذ اللحظة الأولي وأعلن حبه لها وتبادلها سويا.



وأضاف حسني أنه وزجته يعشقان الرياضة مما يجعلهم يخرجون الطاقة السلبية الموجودة داخلهم ويعيشون حياة هانئة؛ وتحدث حسنى عن علاقة النسب التي تربطه بالنجم أمير كرارة؛ مشيرا الي كرارة متزوج من أخته.



وقالت الشاذلي: « أنا كنت مفكره انك متزوج أخته»؛ ليرد: « لا العكس هو اللي جالي ومتجوز أختي أنا بابا ».







بسبب النادي الأهلي .. أحمد صلاح حسني: ابويا قالي انت مجنون



قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه احترف في أحد الأندية الألمانية خلال فترة الثانوية العامة، موضحا أن السفر إلي الخارج كان صعبا جدا خاصة أنه كان 18 سنة فقط.



وأضاف حسني، أن ثقافة المجتمع في الماضي كانت تعترض على السفر للخارج خاصة أنه كان يلعب في النادي الأهلي، ووالدته كانت تخاف عليه.



وأكد حسني، أن في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي، تحدث مع والده أن يترك كرة القدم ويحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».



وتحدث حسنى؛ عن ذكرياته في ألمانيا وكيف واجه المجتمع الأوربي؛ وتعلمه الطبخ؛ والألمانية وغيرها من الخبرات التي اكتسبها خاصة أنه عاش هناك 5 سنوات ونصف.







بإتقان عالٍ .. أحمد صلاح حسني يقلد آل باتشينو على الهواء



قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه في الفترة التي كان يلعب فيها بالنادي الأهلي؛ تحدث مع والده أن يترك كرة القدم و يحترف التمثيل من خلال الالتحاق بمعهد السينما؛ مرددا: « ابويا قالي انت مجنون».



وأضاف حسني؛ ان دخل التمثيل من باب الاجتهاد حيث؛ دخلت دورات وورش تمثيل لمدة 4 سنوات ليحصل في النهاية على دور بسيط في مسلسل شربات لوز.



وأكد حسني؛ أنه يحب أفلام النجم العالمي آل باتشينو؛ وسلسلة «جاد فاذر»؛ كما أنه متابع للأفلام العالمية دائما؛ لدرجة أنه في فترة احترافه في ألمانيا كون مكتبة أفلام كبيرة .



ودخل حسني؛ في وصلة من التمثيل والتقليد على الهواء؛ حيث قلد مشهدا للنجم العالمي آل باتشينو.







بعد سنوات.. أحمد صلاح حسني يعترف بسرقة أكل بمعاونة لاعبين دوليين





قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إن خلال الفترة التي احترف فيها كرة القدم؛ كان من أصدقائه المقربين أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك؛ إبراهيم سعيد لاعب الأهلي.



وأضاف حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن الثلاثة كانوا في غاية الشقاوة في فترة العشرينات؛ موضحا أن معسكر المنتخب جمعهم أكثر من مرة؛ ولكنه كان أكثرهم شقاوة وشغبا.



وحكى حسني؛ عن موقف مضحك في معسكر المنتخب أيام الراحل المدرب محمود الجوهري؛ حيث قاموا بالاستيلاء على عشاء عريس وعروسة كانوا في الفندق الذي عسكر فيه المنتخب.



وأشار حسني؛ أن أمرهم انكشف وقام الكابتن محمود الجوهري بكسر الباب عليهم؛ لأنهم أكلوا أسماك وجمبري وهم في فترة الرجيم بمعسكر المنتخب.











سبع صنايع والبخت مش ضايع .. أحمد صلاح حسنى لاعب كرة وملحن وممثل



فجر الفنان أحمد صلاح حسني؛ مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أنه لحن أغاني بدون كتابة أسمه عليها؛ منها لعمرو دياب وشيرين وحسام حبيب ومحمد حماقي.



وقدم حسني؛ التحية الى المطرب الكبير محمد حماقي؛ موضحا أنه كان من أكثر الداعمين له في فترة التلحين .



وأكد حسني؛ أنه كان يلحن في الخفاء لانه يخشى أن يقول الناس عنه «صاحب بالين كداب»؛ منوها أنه اعطى كل شئ حقه واتقنه.



وأشار حسنى؛ أن أول من قدمه إلى عالم التلحين؛ هو صديقه المطرب حسام حبيب؛ مرددا: «لحنت له وقلت له أكتب أسمك علي اللحن وانا راضي ولما الأغاني اللي لحنتها نجت فرحت جدا .. وأنا عمري ماندمت على قرار خدته أبدا ».







شوفته راجل.. أحمد صلاح حسني يحكي كواليس خطبة أمير كرارة لأخته



قال الفنان أحمد صلاح حسني؛ إن النجم أمير كرارة زوج أخته؛ مرددا: « أمير من أول ما شوفته قولت إنه راجل جاي يتجوز أختي وبيحبها وعايز يسعدها».



وقدم حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»: «أنا أول ما أمير اتقدم لأختي قيمته إنه راجل .. وشفت في عنيه إنه رجل هيبقي حاجة جامدة .. وحسيت إنه شبهي».



وأكد حسني؛ أن تربطه صداقة قوية بـ أمير كرارة وأحمد عز؛ مشيرا إلي أنه يعشق أحمد عز ويقدر صداقته جدا.



وأشار حسني؛ أن أحمد عز وأمير كرارة كانوا في غاية السعادة بدورة في فيلم الممر والنجاح الباهر الذي حققه الممر؛ ومنافسة فيلم كازبلانكا لكرارة .



