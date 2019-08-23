النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله

كشف نادي النصر السعودي عن حجم الإصابة التي تعرض لها المغربي عبدالرزاق حمدالله، أثناء مباراة فريقه بالدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى.



وقال النصر عبر حسابه على "تويتر": "أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمدالله تعرضه لالتواء في مفصل القدم. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الكابتن سلطان الغنام في أحد المستشفيات بالرياض ارتفاعًا بسيطًا بدرجة الحرارة".



شهد اللقاء خروج محترف المغرب بنادي النصر عبدالرزاق حمدالله خلال محاولته مراوغة مدافع ضمك، ولكن الوزن الزائد لحمد الله، تسبب فى سقوطه على أرضية ملعب المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69.