اتحاد الكرة يعلن موعد إقامة مباراة نهائي كأس مصر

كشفت قناة تايم سبورت عن موعد مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2018-2019 حيث أكدت أن اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة يوم الخميس 5 سبتمبر المقبل.



وأضافت القناة أن اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في هذا الموعد نظرا لـوجود مباراتين للمنتخب الأوليمبي أمام نظيره السعودي يومي السبت 7 سبتمبر و الثلاثاء 10 سبتمبر.



يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك منافسه مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 28-8 في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من الزمالك ومصر المقاصة فريق الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.



جدير بالذكر أن فريق الزمالك نجح في التأهل لدور الـ8 بعد الفوز على الانتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد بينما تأهل الفريق الفيومي بعد الفوز على وادى دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف.



