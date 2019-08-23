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رياضة

أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:13 ص
أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز
ياسمين تيسير
حرص أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز على مشاركة جماهيره بـ فيديو له أثناء سفر بعثة الفريق صباح أمس الخميس لـ مدينة برازافيل عاصمة الكونغو استعدادًا لمواجهة النجم الكونغولي. 

ونشر أحمد الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " عددًا من الصور له أثناء استقلال الطائرة بالإضافة لـ فيديو له أثناء نومه في الطائرة.

ويواجه بيراميدز مضيفه النجم بطل الكونغو يوم 25 من أغسطس الجاري، بمدينة برازافيل، في إطار مباريات إياب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة بيراميدز المتجهة إلى الكونغو بيرازفيل المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي للنادي، يرافقه الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني، وجهازه المعاون وشادي الجيلاني، المنسق الإعلامي للفريق، وقائمة شملت 20 لاعبًا. 

وفاز بيراميدز في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوى على النجم الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف في الذهاب سجلها جون أنطوى هدفين وايريك تراوري وأحمد علي.
أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم
أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم
أحمد الشناوي ينشر فيديو له أثناء نومه في الطائرة المتجهة لـ الكونغو لمواجهة النجم

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