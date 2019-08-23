الجزيرة المطروحي يضم مدافع الوليدية لتدعيم صفوفه

نجح مسؤولو مجلس ادارة نادي الجزيرة المطروحي ،برئاسة حمدي حفيظ الجميعي، في اتمام التعاقد مع محمد خربوش مدافع مالية كفر الزيات والوليدية السابق،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد ،والمشاركة في دورة الترضيه للبقاء في القسم الثانى .



وقع محمد خربوش على عقود انضمامه للفريق في حضور رئيس النادي الحاج حمدي الجميعي و وكيل الاعب محمد نصار .



وقرر اتحاد الكرة عمل دورة ترضية بين الأندية التي هبطت رسميًا إلى دوري القسم الثالث، لتحديد الفريق الذي سيتمر في القسم الثاني ليكون عدد كل مجموعة 16 فريقًا بدلًا من 12.