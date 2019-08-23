ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس محمد السادس للأندية.. البنزرتي التونسي يكتسح فومبوني من جزر القمر بسباعية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:10 ص
فريق البنزرتي
فريق البنزرتي
أحمد هاني
حقق نادي البنزرتي التونسي فوزاً تاريخياً على حساب فريق فومبوني من جزر القمر بنتيجة 7-0 ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدور الـ 16 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس".

وجاءت أهداف النادي البنزرتي  السبعة في الشوط الأول حيث سجلها كل من حسام الحباسي 14 و35، وسليم الجندوبي في الدقيقتين 4 و 32 و مروان الصحراوي 6، إضافة إلى زياد العونلي 38 واختتم جمال شتال فى الدقيقة 11 .

يذكر أن مباراة الجولة الثالثة والأخيرة ستكون حاسمة أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري ، لتحديد المتأهل بين الفريقين للدور السادس عشر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يعلن مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

ننشر تفاصيل قرعة تصفيات البطولة العربية للأندية في المغرب

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

انطلاق دور الـ32 لكأس «محمد السادس» للأندية العربية الأبطال.. اليوم

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شبيبة الساورة يفوز على أساس تيليكوم الجيبوتي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

ترشيحاتنا

المتهم بتقطيع زوجته بساطور: قالتلي بخونك واللي عندك اعمله فذبحتها أمام الطفلتين

بعد تنمرها على أصحاب الوزن الزائد.. إنجى وجدان تهاجم ريهام سعيد بشدة.. فيديو

تصرف للأرامل.. لو عاوز تصرف نفقات الجنازة فى قانون المعاشات الجديد اتبع الخطوات التالية

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. اعرف حالات وقف صرف المعاشات

مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين

أخبار البرلمان: حالات وقف صرف المعاشات بعد إقرار الرئيس القانون الجديد .. وتعديلات جديدة على قانون البناء الموحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

صورة من الذكريات.. كارمن سليمان بفستان حمل من الورد