كأس محمد السادس للأندية.. البنزرتي التونسي يكتسح فومبوني من جزر القمر بسباعية

حقق نادي البنزرتي التونسي فوزاً تاريخياً على حساب فريق فومبوني من جزر القمر بنتيجة 7-0 ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للدور الـ 16 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس".





وجاءت أهداف النادي البنزرتي السبعة في الشوط الأول حيث سجلها كل من حسام الحباسي 14 و35، وسليم الجندوبي في الدقيقتين 4 و 32 و مروان الصحراوي 6، إضافة إلى زياد العونلي 38 واختتم جمال شتال فى الدقيقة 11 .



