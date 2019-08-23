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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحى الأربعين بالسويس

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:04 ص
صورة من حملة ازالة
صورة من حملة ازالة الاشغالات
حسن غنيمة
شنت رئاسة حى الأربعين بالسويس حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة بالتعاون مع شرطة المرافق داخل نطاق الحى.

قاد الحملة اللواء عيد سعيد مساعد مدير أمن السويس تحت إشراف اللواء محمد جاد مدير الأمن والعميد إيهاب حسن رئيس حى الأربعين وعدد من قيادات الشرطة.

تضمنت الحملة ازالة الاشغالات بمناطق شارع رياض وشارع المشتل وشارع راشد وشارع مظلوم وتم تنفيذ 6 قرارات ازالة لعدد 170 حالة مخالفة تمت ازالتها واتخاذ الإجراءات القانونية لاعادة الانضباط للشارع وإزالة الإشغالات والتجاوزات والمخالفات وفتح الشوارع التي تعرضت للتعديات.
حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحى الأربعين بالسويس
حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحى الأربعين بالسويس

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