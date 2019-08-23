برزنتيشن سبورت ترعى منتخبات مصر لكرة اليد

عقد مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت بعد إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة منتصر النبراوي التقي هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وذلك لتوقيع ملاحق اتفاقية رعاية منتخبات كرة اليد في مصر التي شرفت مصر في بطولات العالم المختلفة سواء للكبار ثامن العالم أو الشباب ثالث العالم أو تحت ١٩ سنة الحاصلين على الميدالية الذهبية وأول بطولة عالم الذين شرفهم رئيس الجمهورية بالمقابلة بعد حصولهم على البطولة.



وتستضيف مصر بطولة العالم لليد في ٢٠٢١ التي توليها الدولة أهمية كبرى.



واتفق مجلس إدارة برزنتيشن مع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد على تذليل كافة العقبات السابقة للاتحاد والعمل على دعم اللعبة في مصر من خلال الدعم الذي توليه برزنتيشن بشكلها الجديد للرياضة المصرية.