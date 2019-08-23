ننشر أرقام جلوس طلاب دور سبتمبر بكلية العلوم جامعة حلوان ..صور

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر2019 .
وأشار اعضاء الاتحاد الى انه تم تحديد واعلان الجدول على للطلاب و تم اعلان ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب
جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.
وأشار اعضاء الاتحاد الى انه تم تحديد واعلان الجدول على للطلاب و تم اعلان ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب
جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.