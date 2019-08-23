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رياضة

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في رمضان صبحي ويوجه نصيحة لـ الفريق بشأن أزارو

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:17 ص
رمضان صبحي نجم فريق
رمضان صبحي نجم فريق الاهلي
ياسمين تيسير
كشف محمد فاروق نجم فريق الأهلي السابق عن رأيه في رمضان صبحي نجم فريق الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويضيف الكثير للفريق.

وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي يعى تماماً حجم الاستفادة منه لذلك كان هناك مجهود وسعى لضمان بقائه داخل صفوف الفريق.

وتابع أن رمضان صبحي يحتاج فقط لزيادة التركيز خلال المباريات، بالإضافة لـ إحراز الأهداف من أنصاف الفرص.

أما بشأن وليد ازارو نجم الفريق فأكد أنه لاعب جيد ولكن كان يجب على المارد الأحمر الموافقة على رحيله عقب تلقيه العرض الصيني خاصة أن العائد المادي كان كبيرًا.

وتابع أن الأهلي كان يحتاج وقتها لـ شراء 2 مدافعين مميزين، بالإضافة لـ مهاجم من العيار الثقيل لذلك كان يجب الموافقة على رحيل أزارو .

وأكمل أن وليد أزارو تركيزه أصبح مشتتاً خاصة عقب تلقيه العرض الصيني .

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