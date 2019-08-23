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رياضة

تعرف على نتائج ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:03 ص
الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي
أحمد هاني
أقيمت أمس الخميس مباريات ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي، بإقامة 21 مباراة انتهت على أن تقام مباريات العودة الخميس المقبل.

وفاز براجا في البرتغال بهدف دون رد في غياب محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" أمام سبارتاك موسكو الروسي في الدقيقة 74 عن طريق ريكاردو هورتا بعدما حول تسديدة من داخل منطقة الجزاء في شباك الضيف الروسي.

وفي لقاء آخر انتصر ولفرهامبتون الإنجليزي في إيطاليا على نظيره تورينو بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

الفريق الإنجليزي تقدم أولا في الدقيقة 43 بفضل رأسية بالخطأ من جليسون بريمر هزت مرمى تورينو، وفي الدقيقة 60 نجح جوتا في تعزيز تقدم ولفرهامبتون بهدف ثان، قبل أن يُقلص لورينزو دي سيلفيستري النتيجة بعدها مباشرة بهدف أول لـ تورينو من رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومع تقدم تورينو للهجوم، انطلق راؤول خيمينيز من بعد منتصف الملعب بقليل ليخترق الدفاع الإيطالي ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 72.

وجاءت باقي النتائج كالآتي :
تعرف على نتائج ذهاب التصفيات المؤهلة لدور مجموعات الدوري الأوروبي

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