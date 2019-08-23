ضعي أكياس الشاي الأخضر على بشرتك لسبب سيذهلك

خلايا الجلد الميتة من الأمور التى تزعج كل فتاة و سيدة، فهى تظهر نتيجة عدم الأهتمام بالجلد و البشرة بشكل صحيح، فخلايا الجلد الميتة تؤثر على شكل الجمالى للبشرة بالسلب.
قدم حسام المراغى، خبير العناية بالشعر و البشرة، وصفة طبيعية و سهلة تساعدك فى التخلص من خلايا الجلد الميتة.
مكونات وصفة التخلص من الجلد الميتة
2 أكياس شاى الأخضر
3 ملاعق صغيرة من العسل
طريقة استخدام وصفة التخلص من الجلد الميتة
نأخذ مشروب الشاى الأخضر ثم يضاف العسل و يقلب جيدا
ضعى الخليط على وجهك ويترك لمدة 10 دقائق
ثم يغسل الوجه بالماء البارد
و ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
قدم حسام المراغى، خبير العناية بالشعر و البشرة، وصفة طبيعية و سهلة تساعدك فى التخلص من خلايا الجلد الميتة.
مكونات وصفة التخلص من الجلد الميتة
2 أكياس شاى الأخضر
3 ملاعق صغيرة من العسل
طريقة استخدام وصفة التخلص من الجلد الميتة
نأخذ مشروب الشاى الأخضر ثم يضاف العسل و يقلب جيدا
ضعى الخليط على وجهك ويترك لمدة 10 دقائق
ثم يغسل الوجه بالماء البارد
و ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.