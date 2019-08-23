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مرأة

ضعي أكياس الشاي الأخضر على بشرتك لسبب سيذهلك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:53 ص
ضعى أكياس الشاى الأخضر
ضعى أكياس الشاى الأخضر على بشرتك لسبب سيذهلك
هاجر هانئ
خلايا الجلد الميتة من الأمور التى تزعج كل فتاة و سيدة، فهى تظهر نتيجة عدم الأهتمام بالجلد و البشرة بشكل صحيح، فخلايا الجلد الميتة تؤثر على شكل الجمالى للبشرة بالسلب.

قدم حسام المراغى، خبير العناية بالشعر و البشرة، وصفة طبيعية و سهلة تساعدك فى التخلص من خلايا الجلد الميتة.

مكونات وصفة التخلص من الجلد الميتة
2 أكياس شاى الأخضر
3 ملاعق صغيرة من العسل

طريقة استخدام وصفة التخلص من الجلد الميتة
نأخذ مشروب الشاى الأخضر ثم يضاف العسل و يقلب جيدا
ضعى الخليط على وجهك ويترك لمدة 10 دقائق
ثم يغسل الوجه بالماء البارد
و ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

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