ضعي أكياس الشاي الأخضر على بشرتك لسبب سيذهلك

خلايا الجلد الميتة من الأمور التى تزعج كل فتاة و سيدة، فهى تظهر نتيجة عدم الأهتمام بالجلد و البشرة بشكل صحيح، فخلايا الجلد الميتة تؤثر على شكل الجمالى للبشرة بالسلب.



قدم حسام المراغى، خبير العناية بالشعر و البشرة، وصفة طبيعية و سهلة تساعدك فى التخلص من خلايا الجلد الميتة.



مكونات وصفة التخلص من الجلد الميتة

2 أكياس شاى الأخضر

3 ملاعق صغيرة من العسل



طريقة استخدام وصفة التخلص من الجلد الميتة

نأخذ مشروب الشاى الأخضر ثم يضاف العسل و يقلب جيدا

ضعى الخليط على وجهك ويترك لمدة 10 دقائق

ثم يغسل الوجه بالماء البارد

و ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

