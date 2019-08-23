دي كارثة .. رانيا فريد شوقي تعلق على حرائق غابات الأمازون

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي علي استمرار حريق غابات الأمازون بالبرازيل لاكثر من 3 اسابيع مستمرة .



وشاركت صورة عبر انستجرام لمنشورها علي فيس بوك معلقة علي الحرائق قائلة "النباتات والاشجار بتسحب ثاني اكسيد الكربون وترجعه اوكسجين، حاليا غابات الأمازون يطلق عليها رئة الكوكب مساحتها 2.1 million Square واللي بتنتج 20٪ من الاكسجين للعالم بقالها 3 اسابيع بتحترق ومازال الحريق مستمر جي كارثه انسانية رحمتك يارب ".



ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



و تعد غابات الأمازون أكبر الغابات المطيرة، وهي مخزون استراتيجي للكربون، حيث تمتص الأشجار في الغابات مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون كل عام وتنتج الأكسجين، ما يسهم في شكل كبير بإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

