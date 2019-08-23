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ثقافة

الصالون الثقافي بآداب إسكندرية يناقش "متلازمة الطب والأدب"

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:06 ص
د. غادة موسى عميدة
د. غادة موسى عميدة كلية الآداب جامعة الإسكندرية
طارق موسى
يقيم الصالون الثقافي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ندوته الشهرية في قاعة الندوات بالكلية في الـ 11 من صباح يوم الأحد القادم الموافق الـ 25 من أغسطس الجاري.

تقام الندوة تحت رعاية د. عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية ود. غادة موسى عميدة كلية الآداب ود. هاني خميس وكيل الكلية.

ويناقش الصالون الثقافي موضوع "متلازمة الطب والأدب" ويستضيف د. محمد رفيق خليل الأستاذ بكلية الطب ورئيس اتيليه الإسكندرية، ود .عمرو أمين ود .شريف عابدين ود.حسن محمود وهم من الأطباء الأدباء.

ويعقد الصالون شهريا بتنسيق وإعداد د. سحر شريف ، ود. ندى يسري.
الصالون الثقافي بآداب إسكندرية يناقش "متلازمة الطب والأدب"

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