بخطوات بسيطة.. قدمي طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة

إذا كنتي تقومين باتباع حمية غذائية، وتريدين تحضير طبق من السلطة المتكامل، فسوف يقدم لكم اليوم الشيف سنان بطرس طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة وبطريقة مميزة، ولذيذة للغاية، حيث انها احد الاكلات الغربية الشهيرة، وإليكم طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة بالتفصيل..



وقت التحضير: ١٥ دقيقة

وقت الطبخ: ٢٥ دقيقة

الكمية: 4 أفراد



ويمكن ان تحضري وصفتنا اللذيذة اليوم من المطبخ البرازيلي، وهي طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة، جربيها وتمتعي بمذاقها اللذيذ الخفيف، حيث تعتبر من الوصفات السهلة والبسيطة.



طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة



مقادير سلطة الدجاج بصوص المستردة:



600 غرام يقطين، منزوع منه البذور، مقطعة إلى قطع 3 سم

400 غرام قرنبيط، مقطع إلى زهيرات

¼ كوب (60 مللي) زيت زيتون بكر ممتاز

1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر

4 صدور دجاج فيليه

2 فص ثوم مهروس

200 جرام مشروم غامق، مقطع أنصاف

½ حبة ملفوف صغيرة حمراء، مبشور

2 ملعقة كبيرة جوز، مفروم ومحمص

2 ملعقة كبيرة خل عنب أحمر

1 ملعقة كبيرة حبوب خردل كاملة

1 ملعقة صغيرة سكر بني

أغصان زعتر إضافية، للتقديم



طريقة عمل سلطة الدجاج بصوص المستردة:



1- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. افرشي صينية فرن كبيرة بورق البرشمان.



2 اخلطي اليقطين مع البروكلي وملعقة كبيرة من الزيت ونصف أوراق الزعتر على الصينية المحضرة. تبلي المزيج. حمري المزيج بالفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح اليقطين طريًا ويتحمر البروكلي.



3- في الوقت نفسه، اخلطي الدجاج مع الثوم وأوراق الزعتر المتبقية وملعقة كبيرة من الزيت المتبقي في وعاء تبلي المزيج، سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة. حمري الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب أو حتى ينضج، انقلي الدجاج إلى صحن وغطيه بورق القصدير، اتركيه جانبًا لمدة 5 دقائق ليرتاح، ثم قطعي الدجاج إلى شرائح سميكة.



4- سخني المقلاة نفسها على نار عالية. اضيفي المشروم إلى المقلاة وحمريه لمدّة 5 دقائق أو حتى يتحمر بالكامل.



5- اخلطي الملفوف مع اليقطين، البروكلي، المشروم والجوز في وعاء كبير. انقلي المزيج إلى طبق التقديم الكبير، و وزعي الدجاج على الوجه. اخلطي الزيت المتبقي مع الخل، الخردل والسكر في إبريق صغير. تبلي المزيج ورشيه فوق السلطة. رشي الوجه بأغصان الزعتر.



6- ثم قدمي سلطة الدجاج بصوص المستردة دافئة.