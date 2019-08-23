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الكونجرس يجبر ترامب على التراجع عن خفض المساعدات الخارجية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:09 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
ذكر مسئولون أميركيون أن البيت الأبيض لن يمضي قدما في خطط لخفض مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية، وذلك بعد غضب الكونجرس مما اعتبره محاولة للالتفاف على سلطة النواب على الإنفاق الحكومي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يدرس التراجع عن مسعى خفض المساعدات الخارجية وسيتخذ خلال أيام قرارا بشأن المقترح.

واتصل أعضاء من الكونجرس، وبينهم بعض من رفاق ترامب الجمهوريين، بمسؤولي الإدارة لإبداء الاعتراض على أحدث مساعي البيت الأبيض لخفض المساعدات الخارجية.

وجمد البيت الأبيض هذا الشهر لفترة مؤقتة إنفاق وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف تقليص 4.3 مليار دولار من حجم الإنفاق كان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقراها بالفعل.

وحاول البيت الأبيض فعل الأمر نفسه العام الماضي لكنه تخلى عن الخطة بسبب مقاومة الكونجرس.

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