وزير الخارجية الأمريكي يطالب كندا بإعادة مواطنيها من أعضاء تنظيم داعش المعتقلين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الخميس/ كندا بصراحة إلى إعادة المواطنين الكنديين الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي والمحتجزين الآن في سوريا.



وقال بومبيو - في مقابلة مع شبكة (سي.بي.سي.نيوز) الكندية على هامش زيارته الرسمية الأولى للبلاد - "نريد من كل دولة أن تستعيد مواطنيها. هذه هي الخطوة الأولى. من الضروري أن يفعلوا ذلك. كل دولة تحتاج إلى تحمل مسؤولية مواطنيها الذين سافروا إلى سوريا وحاربوا بجانب الإرهابيين." وأضاف "لقد كنا واضحين مع الحكومة الكندية. نريدهم أن يعيدوا مواطنيهم".



جاءت تصريحات الدبلوماسي الأمريكي البارز بعد يوم واحد من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق سراح مقاتلي داعش المحتجزين إلى أوروبا.



وقال ترامب "نحتجز الآلاف من مقاتلي داعش في الوقت الحالي. وعلى أوروبا أن تأخذهم. وإذا لم تأخذهم أوروبا ، فلن يكون لدي خيار سوى إطلاق سراحهم في البلدان التي أتوا منها. وهي ألمانيا و فرنسا وغيرها من الأماكن".



وقال وزير السلامة العامة الكندي رالف جودال - يوم /الثلاثاء/ الماضي - إن الحكومة الفيدرالية ستضمن تطبيق القانون، لكن كندا ليست ملزمة قانونا بتسهيل عودة جاك ليتس، وهو مواطن كندي أسير متهم بالانضمام إلى داعش. وقال جودال إن أول التزام للحكومة الكندية هو الأمن القومي وسلامة الكنديين.



واختلف بومبيو مع ذلك الموقف اليوم، قائلا "فيما يتعلق الأمر بأسرنا إرهابيا - على كل دولة الالتزام بالتأكد من عدم عودته إلى ساحة المعركة".