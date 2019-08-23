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وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى كوبا الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة الفنزويلية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:22 ص
كريستيا فريلاند
كريستيا فريلاند
أ ش أ
تتوجه وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إلى كوبا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيرها الكوبي هناك حول الوضع في فنزويلا.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع فريلاند اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، حيث جاءت الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد على جدول الأعمال.

وقالت فريلاند إنه على الرغم من أن العقوبات جزء من الضغوط التي يتم إجراؤها لإجبار نيكولاس مادورو على ترك رئاسة البلاد، إلا أنه يجب بحث جميع سبل السلام.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - هذا الأسبوع - أنها تجري محادثات مع نظام مادورو لإيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع.

وقال بومبيو إن هذا لم يمثل تحولا في استراتيجية الولايات المتحدة، وأنه لا توجد فرصة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة هناك إذا بقي مادورو.

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