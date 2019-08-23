من جديد.. "ترنيمة الفلاح الفصيح" ضمن عروض مهرجان المسرح

تقدم فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح من جديد عرضها المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت ٢٣،٢٤ أغسطس الجاري على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة والنصف مساء.



يشارك العرض في عروض مسابقة مسرح الكبار ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر، ويقدم العرض بالمجان.



يذكر أن العرض (أوبرا فرعونية) بالشعر العربي، تنطلق فكرة العرض من الحكاية التراثية (للفلاح الفصيح) مع تمديد اتجاه الفكرة؛ لتتعدى مجرد سرقة أموال الفلاح أو قافلته إلى سرقة الكيان الإنساني نفسه من عقل وقلب وروح في تلك الأنظمة العالمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية العقيمة.

