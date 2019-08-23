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رياضة

مش مفيد.. محمد فاروق يكشف عن رأيه في كهربا عقب إمكانية انضمامه للمارد الأحمر

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:35 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الفيس البرتغالي
ياسمين تيسير
كشف محمد فاروق نجم الأهلي السابق عن رأيه في إمكانية انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الفيس البرتغالي للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد فاروق في تصريحات لقناة تايم سبورت أن محمود كهربا لن يكون مفيدًا لفريق الأهلي، نظراً لطريقة لعبه الفردية بخلاف أداء الأهلي الذي يعتمد على الأداء الجماعي.

وأضاف أن "كهربا" أثناء لعبه للزمالك كان يحاول الوصول للمرمي بمهارات فردية فقط.

أما عن مارتن لاساراتي المدير الفني السابق للأهلي فأكد أنه مدرب سيئ ويتحمّل مسئولية أداء الفريق السيئ خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتحمّله مسئولية الهزيمة بخماسية أمام فريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن لاساراتي تعمّد فتح الملعب عقب هزيمة الأهلي بثلاثة أهداف مما أدي لهذه الخسارة الفادحة. 

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