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الحكومة اليمنية تؤكد عزمها على مواجهة تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي بكافة الوسائل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:23 ص
راجح بادي
راجح بادي
أ ش أ
أكدت الحكومة اليمنية عزمها على مواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بكافة الوسائل.

واتهم الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - قيادة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي في بلحاف بمحافظة شبوة بتفجير الوضع العسكري ومحاولة اقتحام مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأوضح بادي أن توسيع التمرد المسلح إلى محافظة شبوة يمثل تحديا واضحا لأهداف التحالف العربي للتهدئة وإصرار على إفشال كل جهود التهدئة واحتواء الأزمة.

ولفت إلى أن موقف الوحدات العسكرية ثابت ومتماسك وقوي في التصدي للتمرد المسلح الذي تقوم به ميلشيات الانتقالي.

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