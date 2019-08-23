ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:45 ص
صورة من عملية الاصطدام
صورة من عملية الاصطدام
احمد علي
شهد الطريق الزراعى "طنطا / القاهرة" بمحافظة الغربية وقوع كارثة عليه بعدما اصطدمت سيارة نقل بأكثر من ٥ سيارات ملاكي ونصف نقل بسبب السرعة الزائدة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم شديد بين سيارة نقل وعدد كبير من السيارات الملاكي والنصف نقل على الطريق السريع في طنطا أمام دخلة الطريق الزراعي وسكة المحلة بجوار قاعة أفراح السندباد.

وأفاد شهود عيان أنه من الأرجح أن النقل كانت تسير بسرعة جنونية مما تسبب في الكارثة كما انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ويتم حصر المصابين والوفيات تمهيدا لنقلهم للمستشفيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور
دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور
دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور
دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور

ترشيحاتنا

أظهر وجهه الخبيث .. رامي شعث فشل في الحصول على الجنسية المصرية ولجأ لجماعة الإخوان الإرهابية

دي كارثة .. رانيا فريد شوقي تعلق على حرائق غابات الأمازون

علاج قرحة المعدة بالعسل .. وصفة سحرية تزيل الألم نهائيا

أول رد من زوجة أحمد الفيشاوى على قرار حبسه

لاعبو 9 أندية مصرية يصوتون على اختيار أفضل لاعب في العالم.. تعرف عليهم

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في رمضان صبحي ويوجه نصيحة لـ الفريق بشأن أزارو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برتقالي X برتقالي .. بشرى تتألق بفستان عصري

بالهوت شورت .. إيمان العاصي تشعل الإنستجرام

مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار