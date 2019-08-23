دماء على الأسفلت .. اصطدام سيارة نقل بـ 5 سيارات بطنطا .. صور

شهد الطريق الزراعى "طنطا / القاهرة" بمحافظة الغربية وقوع كارثة عليه بعدما اصطدمت سيارة نقل بأكثر من ٥ سيارات ملاكي ونصف نقل بسبب السرعة الزائدة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم شديد بين سيارة نقل وعدد كبير من السيارات الملاكي والنصف نقل على الطريق السريع في طنطا أمام دخلة الطريق الزراعي وسكة المحلة بجوار قاعة أفراح السندباد.



وأفاد شهود عيان أنه من الأرجح أن النقل كانت تسير بسرعة جنونية مما تسبب في الكارثة كما انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ويتم حصر المصابين والوفيات تمهيدا لنقلهم للمستشفيات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.